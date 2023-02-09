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الرئيس السيسي يجرى جولة تفقدية داخل مصانع "سايلو فودز"

الخميس، 09 فبراير 2023 11:58 ص
الرئيس السيسي يجرى جولة تفقدية داخل مصانع "سايلو فودز" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مصانع "سايلو فودز"، حيث يشهد الرئيس السيسي افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بمدينة السادات.
 
تقع "سايلوفودز" فى مدينة السادات بإجمالى مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.

الرئيس السيسي

مصنع سايلو فوودز

مدينة السادات

المشروعات القومية

السيسي

محافظة المنوفية

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