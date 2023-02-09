الرئيس السيسي للمصريين: "السلع موجودة وما فيش فيها مشكلة"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمع المصريين، بتوافر السلع قائلا: "أطمئن الجميع بأن السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللى مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله متجيش تاني ، ونكمل طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه".

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات: "بس الدكتور علي مصيلحي مش قادر يسيطر على الأسواق وده كلام مهم يا دكتور علي، والبرلمان كلموك في الموضوع ده، وده كلام مهم صحيح بس عاوز أقولكم النهاردة بيتكلم تبعه هو 30 ألف منفذ غير منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية يخش في 40 ألف منفذ ده علشان يحاول يخفف من حجم الأزمة الكبيرة اللى بنتكلم فيها على مستوى العالم.

واصل الرئيس: "لو تصورتوا كدولة سواء التموين او الداخلية تقدر تقوم بدور وتسيطر على ده ده صعب لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي متشتريش منه ونبقا ادناهم الدرس طالما بتغلي في اسعارك اكتر من غيرك بلاش منها خالص مع جهد الرقابة في التموين ووزارة الداخلية.

ومازح الرئيس الداخلية قائلا: "مش مستريح كل يوم وزارة الداخلية تطلع مسكنا ومسكنا، بطلع شكلنا وحش قوي، كل يوم في النشرة يقولك مسكنا ما عرفش كام واحد، ما تمسكهم وخلاص".