الرئيس السيسى: مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، مؤكدا على أن علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء.

جاء ذلك في منشور علي صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، اليوم الخميس.