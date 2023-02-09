الرئيس السيسى: مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، مؤكدا على أن علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء.
جاء ذلك في منشور علي صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، اليوم الخميس.
الرئيس السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية
صورة تذكارية للرئيس السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية
الرئيس-السيس يزور مجمع الصناعات الغذائية (سايلو فودز)
الرئيس السيسي يفتتح (سايلو فودز) بمدينة السادات فى محافظة المنوفية
جولة الرئيس السيسي فى مجمع الصناعات الغذائية (سايلو فودز)
افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الصناعات الغذائية (سايلو فودز)
الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الصناعات الغذائية (سايلو فودز)
الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية
الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية
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