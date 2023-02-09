الرئيس السيسى: "مايصحش ننسى وقفة الأشقاء معنا وننساق وراء مواقع محرضة"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانظباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج ، مضيفا: "عاوز أقول بتابع مواقع التواصل وبشوف إنه ساعات حماس زيادة أو حتى أقول تجاوزات في الكلام مش بتكلم عن موضوعات محلية بتكلم عن موضوعات خاصة بعلاقتنا مع أشقائنا وده أمر ننتبه إليه كويس".

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية: "ارجو اننا نخلي بالنا بتعكس مدى فهمنا ومدى تقديرنا للعلاقات مع الأشقاء وبالتالى لما يبقا فيه موضوع يتم تداوله بدون أساس وملوش خلفية بنعقد ونتكلم أمور قد لا يكون لها أساس من الصحة طيب ليه؟.. هنمشى وراء بعض المواقع المغرضة اللى عاوزة تعمل فتنة بينا وبين الأشقاء أقل حاجة نعملها نسكت إن مكوناش نقول كلام طيب نسكت.. حتى وسائل إعلامنا اللى احنا مش نبتدخل فيها..احنا مش بنكتب الا دايما لصالح تحسين ودعم العلاقات مش العكس علاقتنا طيبة بالجميع وده منهج ماشين بيه مش النهاردة ومنذ توليت المسئولية ده مسار بننتهجه كدولة حتى فى الأزمات والخلافات الكبيرة".

وتابع الرئيس السيسي: "احنا دايما مفيش تصريحات سلبية ومنظبطة جدا وميصحش نسئ لأشقائنا ومننساش وقفة اشقاءنا معانا.. لو فيه ازمة انا أطول لساني وأقول كلام مش مظبوط ده كلام لا يليق ابدا ..فين لا تنسوا الفضل بينكم.. لما نعمل كده كمواقع تواصل وبعض المقالات اللى اشوفها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية أو أى دولة أخرى.. لا لا احنا حريصين وده توجه دولة وأرجو كمواطنين ننتبه إن احنا لا ننساق وراء مواقع تريد الفتنة بيننا وعلاقتنا طيبة بالجميع وحتي فى أصعب الظروف.. ومش عاوز أقول أسماء دول لأن الأمور كلها تجاوزناها وكنت عارف كده ولو كان فيه خلاف مع دولة شقيقة خلال السنين اللى فاتت، كنت عارف إننا هنتجاوزها، حتى الأزمة مع إثيوبيا في سد النهضة بتلاحظوا إننا مابنقولش كلمة واحدة تسيئ.

أكمل الرئيس: "مكوناش نقول حاجة جيدة منقولش ولو مش هنبنى منهدش أرجو ناخد بالنا قوى وارجو مواقع التواصل وساعات بلاقي بعض الزملاء في الإعلام لو فيه خط وتصريح هنقوله كدولة بشكل رسمي ولو مقولناش ده يبقا الأمور ماشية طيبة..طيب يبقا نبني ونسئ ولا نحسن ونخلي بالنا يعني".