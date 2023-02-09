وكالات

أعلن البنك الدولى عن مساعدات بقيمة 1.78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافى بعد الزلزال الضخم الذى هزّها وسوريا المجاورة وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، بحسب "فرانس برس".

واوضح رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس فى بيان، "نقدّم مساعدة فورية ونُعّد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة".

من ناحية أخرى، أعلن ولى العهد البريطانى الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، تقديم تبرعاً للتعبير عن تعاطفهما مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وراح ضحيتها أكثر من 17 ألف شخص.