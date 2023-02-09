البحرين والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

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بحث رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، اليوم الأربعاء، في أبوظبي، مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، العمل البرلماني في كلا المجلسين وسبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وكافة المسارات التنموية وفق منظومة تشريعية متطورة تحقق التطلعات والأهداف المنشودة للبلدين.



وأشاد الجانبان، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، بعمق العلاقات الوثيقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، معربين عن تقديرهما لمستويات التعاون الثنائي المتصاعد في كافة المسارات بفضل الجهود المستمرة والتنسيق المتواصل، مؤكدين أهمية تبادل الزيارات الثنائية، وتعزيز التعاون البرلماني، ودعم الدور البارز للبحرين والإمارات في ضمان الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم والازدهار، وفي نشر السلام وخدمة الإنسانية لدول وشعوب المنطقة والعالم.



وأشار الجانبان إلى المكانة الرفيعة والعلاقة الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين والدور الحيوي الذي يقوم به مجلسا البلدين في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية، والارتقاء بالتعاون البرلماني، وتبادل الخبرات والنجاحات، وفق توحيد الرؤى وتنسيق المواقف الثنائية في المحافل البرلمانية الدولية، ومواكبة تطلعات قيادتي البلدين، وفتح آفاق جديدة بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.