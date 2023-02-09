"البترول البحرية" تنفذ مشروع GNN لتركيب المنصة والخط البحرى بمعدلات قياسية

كتبت -مروة الغول

وأعلنت شركة خدمات البترول البحرية، انهاء تنفيذ مشروع GNN لتركيب المنصة البحرية والخط البحرى الجديد لشركة بتروجلف مصر بمعدلات إنتاجية قياسية، حيث نجحت في إنهاء أعمال تركيب المنصة البحرية وإنهاء تنفيذ أعمال إنزال الخط البحري الجديد قطر 10 بوصة وبطول 5 كم وذلك بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج PMS11 والوحدات المساعدة .

وتأتي أهمية المشروع في كونه سيساهم بشكل كبير في تعظيم إنتاج شركة بتروجلف مصر من الزيت الخام بأكثر من الضعف ليصل إلى نحو أكثر 20 ألف برميل تقريباً من خلال ربط آبار GNN بمحطة جيسوم ستار.

يذكر أن شركة خدمات البترول البحرية تقترب أيضاً من إنهاء اعمال تسهيلات الإنتاج اللازمة على المنصة البحرية لتعجيل الإنتاج المُبكر من حقل شمال جيسوم الشمالى بمنطقة خليج السويس، ويأتي المشروع تأكيداً للنجاحات القياسية لشركة خدمات البترول البحرية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، ودورها الإستراتيجي كشركة رائدة في مجال الأعمال البحرية في السوق المحلي والعالمي.