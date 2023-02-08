البترول: 1.2 مليار دولار استثمارات جديدة لحقل ظهر 2023/2024

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق اعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذى يٌشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى انتاج الغاز الطبيعى ويٌعد نموذجاً يحتذى به في مشروعات الإنتاج.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركتى بتروشروق وبترول بلاعيم " بتروبل"، عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد موازنتي العام المالى المقبل 2023/2024 والموازنتين المعدلتين للعام المالى الحالي 2022/2023.

و أضاف الملا ان ما تحقق في حقل ظٌهر من معدلات غير مسبوقة للإنجاز عالمياً منذ وضعه على الإنتاج في وقت قياسى بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات و استثمار كافة الفرص فى منطقة امتياز الحقل ، مشيداً بالتنسيق الجارى بين قطاع البترول والشركاء الأجانب في الحقل بقيادة شركة اينى الإيطالية ، و أشار الملا الى أن الحقل اصبح على قمة المساهمين في التنمية المجتمعية في بورسعيد وإقامة مشروعات يستفيد منها اهالى المحافظة خاصة في مجالى الصحة والتعليم ، وهو نموذج نعمل على ان نحذو حذوه في باقى المشروعات.

واضاف الملا خلال اعمال الجمعيتين ان الاولوية لزيادة الانتاج بالتوازي مع خفض التكاليف وتعظيم الموارد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، موجهاً بالاستمرار في وضع الحلول اللازمة لزيادة الانتاج في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تستدعي العمل بوتيرة سريعة وغير تقليدية لزيادة موارد الطاقة التي يتطلبها نمو الاقتصاد المصري.

كما شدد الملا علي اهمية الاستمرار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بأعلي درجات الانضباط لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على السلامة مؤكدا ضرورة مواصلة تحقيق المؤشرات الايجابية في مجال السلامة مثلما حدث في الفترة الاخيرة.

وعرض المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق القائمة بالعمليات في حقل غاز ظٌهر بالبحر المتوسط تحت مظلة بتروبل ملامح موازنة العام المالى المقبل موضحاً أنها تشمل تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خلال التوسع في حفر آبار جديدة واصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار ، لافتاً الى انه سيجرى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات في محطة الإنتاج البرية تتضمن مشروعي تحسين كفاءة التشغيل و معالجة المياه المصاحبة بالإضافة إلى المشروعات طويلة المدى للاستفادة القصوى من الأصول وتكاملها متمثلة في إنشاء محطة الضواغط بمحطة معالجة ظٌهر و ربطها بضواغط محطة الجميل ، بالإضافة الى ماسيتم تنفيذه من أنشطة للبحث والاستكشاف، ولفت الى أن قيمة الاستثمارات الجديدة بالموازنة نحو 2ر1 مليار دولار.

كما استعرض الموازنة المُعدلة للعام المالى الحالي 2022/2023 لمواصلة تكثيف العمل في تنمية المنطقة الجنوبية من الحقل والتي جرى بنجاح حفر وإكمال البئر "ظهر-18" ووضعه على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2022.

وتنفيذا لاستراتيجية قطاع البترول الجديدة للمسئولية المجتمعية جرى تعظيم المساهمة المجتمعية لمشروع حقل ظهر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع المحيط بمحافظة بورسعيد وفي مقدمتها انشاء مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ومشروع الرعاية الصحية .

كما شهدت الجمعية العامة لشركة بتروبل استعراض رئيس الشركة لأهم ملامح موازنة العام المالي المقبل 2023 /2024 والموازنة المعدلة للعام المالى الحالي 2022 /2023 باستثمارات قيمتها تتجاوز ٨٠٠ مليون دولار للعام الواحد موضحا الخطط المستهدفة لتنفيذ اعمال تنمية الحقول وزيادة انشطة الاستكشاف بمناطق امتيازها بدلتا النيل َابورديس بجنوب سيناء و بورفؤاد.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس ونوابه، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد وسام مدير قطاع شئون الغاز بالوزارة، وممثلى الشركاء الأجانب.