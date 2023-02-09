اليوم السابع
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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولى لمساعدة الشعبين التركى والسورى

الخميس، 09 فبراير 2023 05:55 م
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولى لمساعدة الشعبين التركى والسورى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة فعلت ما بوسعها للاستجابة للزلزال فى سوريا وتركيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وأضاف أنطونيو جوتيريش: أطالب المجتمع الدولى بمساعدة الشعبين التركى والسورى.

 

ووصلت اليوم الخميس، قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا  للمرة الأولى منذ أن قطعت الزلازل المدمرة خطوط الإمداد عن تركيا قبل ثلاثة أيام.

 

ومن جانبه دعا المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسن إلى تأكيدات بأن المساعدة التي تمس الحاجة إليها داخل سوريا لن تتعطل، مضيفا: "هناك حاجة ماسة للمساعدات المنقذة للحياة من قبل المدنيين أينما كانوا بغض النظر عن الحدود".

 

وطبقاً لمكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة ، أوتشا ، فإن ست شاحنات تحمل "مستلزمات المأوى ومجموعات المواد غير الغذائية ، بما في ذلك البطانيات ومستلزمات النظافة" وصلت إلى باب الهوى يوم الخميس ، وهو المعبر الحدودي الوحيد الذي أذن به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات، وحث المبعوث الأممى على عدم تسييس المساعدات، والتركيز على "أولئك الذين لا يزال بإمكاننا إنقاذهم".


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