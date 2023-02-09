إخلاء مبنى ديوان محافظة أسوان فى تجربة طوارئ على إدارة أزمات الزلازل.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نفذت محافظة أسوان ، نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل وكوارث طبيعة، عقب ما شهده العالم من تداعيات جسيمة للزلازل الأرضية فى دولتى تركيا وسوريا.

يأتى ذلك فى خطوة استباقية من محافظة أسوان للإستعداد للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها".

بدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية ، ثم فصل التيار الكهربائى بالكامل، ونجحت عملية إخلاء المبنى فى وقت وجيز من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال أكثر من مخرج وأبواب سواء رئيسية أو مخصصة لحالات الطوارئ، ليعقب ذلك النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى ، وهو الذى تزامن معه وصول سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف للتعامل مع أى مواقف طارئة من حرائق أو إنهيارات أو إصابات ، حضر فاعليات التجربة، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وعدد من القيادات التنفيذية .

وفى بيان صحفى، أشاد محافظ أسوان، بمشروع التدريب العملى على الإخلاء وسرعة تجاوب العاملين والمواطنين معه ، لأنه يستهدف رفع درجة الإستعداد ، وتحقيق أقصى درجات الأمان في مجابهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة بالإمكانيات المتاحة ، وخاصة فى ظل المتغيرات المناخية.

وأشار، إلى أن المشروع التدريبى سيشمل أيضاً إخلاء عدد من المبانى مثل مديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة ، بالإضافة إلى أحد المدارس مع أول يوم دراسى فى مطلع الأسبوع القادم ، لأنها من الضروريات المهمة التى تساعد فى توفير بيئة آمنة ، وتقلل من فرص إصابة الطلاب والعاملين والمواطنين في حالة الطوارئ وتزيد من الوعى لديهم .