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استطلاع: 50% من الأمريكيين أسوأ حالا من الناحية المالية مقارنة بالعام الماضى

الخميس، 09 فبراير 2023 03:22 م
استطلاع: 50% من الأمريكيين أسوأ حالا من الناحية المالية مقارنة بالعام الماضى التضخم -أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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قال نصف الأمريكيين، إن وضعهم المالي تدهور خلال العام الماضي، وفقا لاستطلاع جديد للرأي أجرته "مؤسسة جالوب" الأمريكية.

 

وأكد 50 % ممن شملهم الاستطلاع، إن أوضاعهم المالية أسوأ في هذا الوقت من العام الماضي، في مقابل 35 % قالوا إن وضعهم المالي تحسن عن العام السابق.

 

وبعد تقسيم المستطلعين وفقا للدخل، وجد الاستطلاع أن 61 % من ذوي الدخل المنخفض قالوا إن وضعهم المالي قد تدهور، فيما قال 49 % من المستطلعين في مجموعة الدخل المتوسط و 43 % من مجموعة الدخل الأعلى إنهم أسوأ من الناحية المالية مقارنة بالعام الماضي، بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها "جالوب" على موقعها الرسمي.

 

وبسؤالهم عن توقعاتهم بشأن أوضاعهم المالية في العام المقبل، قال 60 % ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يكونوا أفضل حالا بعد عام من الآن، بينما توقع 28 % أن وضعهم سيتدهور في العام المقبل.

 

وتستند النتائج إلى الاستطلاع الذي أجرته "مؤسسة جالوب" في الفترة من 2 إلى 22 يناير الماضي، بسبب شعور العديد من الأمريكيين بالتشاؤم بشأن ظروف الاقتصاد الامريكي الكلي في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن معدلات التضخم المرتفعة بدأت تتراجع على ما يبدو في الولايات المتحدة.

 

ووفقا لاستطلاعات الرأي السابقة التي أجرتها المؤسسة، فإن هذا الاستطلاع عكس أكثر شعور بالانزعاج حيال الوضع المالي بين الأمريكيين منذ عام 2009، عندما قال نصف الأمريكيين أو أكثر إنهم كانوا أسوأ حالا من الناحية المالية عن العام السابق.


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