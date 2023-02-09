إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم مينى باص بسور كوبرى الدقى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم مينى باص بسور كوبرى الدقى ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طؤاري الصحة يفيد باصطدام مينى باص بالسور الحديدى لكوبرى الدقى المعدنى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير مينى باص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها واصطدام السيارة بسور الكوبرى وتعلقه بالسور.

نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقل المصابين إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.