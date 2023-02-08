618.4 مليون دولار استثمارات مخططة.. 7 معلومات عن إنتاج حقول عجيبة للبترول

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وحفر مزيد من الآبار الاستكشافية من خلال التعاون والشراكات الناجحة مع الشركاء الأجانب ، والبناء على ما تحقق من قصص نجاح خاصة فى قطاع الغاز الذى شهد تحقيق إنجازات فاقت التوقعات رغم التحديات،وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والذى أشار إلى أن هناك فرص واعدة لتحقيق مزيد من الاكتشافات خلال الفترة القادمة لتعظم إنتاج واحتياطيات مصر من الثروات البترولية.

وفيما يلى أهم المعلومات عن حقول عجيبة للبترول والجمعية العامة لاعتماد الموازنات المعدلة للعام المالى 2022/2023 والموازنات المقترحة للعام المالى 2023/2024 وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- الاستثمارات المخططة فى موازنة 2023/2024 تبلغ حوالى 4ر618 مليون دولار.

2- تهدف إلى إنتاج نحو 32 ألف برميل زيت خام يومياً و80 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

3- استراتيجية هادفة الى تعظيم انتاجها من الغاز الطبيعى حققت نتائجاً مهمة خلال العام المالى الحالى بوصول انتاج الغاز الى 64 مليون قدم مكعب غاز يومياً لأول مرة منذ تأسيس الشركة وذلك بعد تنفيذ مشروعات ناجحة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بالمنطقة لإستيعاب الزيادة في الإنتاج.

4- عجيبة للبترول تعمل على خطة طموحة لزيادة انتاجها من الغاز إلى 100 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك من خلال استغلال الطاقات المتاحة بتسهيلات حقل الأبُيض بالصحراء الغربية.

5- كما تنفذ عدة مشروعات حيوية فى مقدمتها مشروع محطة غاز مليحة (المرحلة الثانية) وذلك بالتعاون مع شركة بتروجت لإنشاء شبكة تجميع ومحطة معالجة للغاز سعة 100مليون قدم مكعب غاز يومياً ومد خط أنابيب بطـول 130 كم للربط مع تسهيلات خالدة.

6 - الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالى الحالي 2022/2023 تبلغ قيمتها حوالى 619 مليون دولار مقارنة بنحو 553 مليون دولار نتيجة للزيادة في الأنشطة التنموية والاستكشافية.

7- تم خلال النصف الأول من العام حفر 20 بئراً جديداً للمساهمة فى دعم معدلات الإنتاج.