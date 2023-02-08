50 مشاركا فى مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم يزورون الجامع الأزهر

كتب لؤى على

استقبل الجامع الأزهر اليوم الأربعاء، وفدا تابعا لوزارة الأوقاف المصرية، ضم 50 فردا من جنسيات متعددة، ومسؤلي وزارة الأوقاف المصرية، على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 29 والتي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كان لدى استقبال الوفد الدكتور عزمي القط، عضو المكتب الفني ب الجامع الأزهر الشريف، وأحمد عبد الله، عضو العلاقات العامة للجامع الأزهر.

وخلال جولته بالجامع الأزهر، استمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن تاريخ الجامع الأزهر المعمور، كما تفقد الوفد الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى بالجامع الأزهر، وكذا برنامج شرح كتب التراث وحلقات القرآن الكريم.

وفى نهاية الزيارة عبر الوفد عن بالغ سعادتهم بزيارة هذا الصرح الشامخ الذي جاوز الألف عام، متمنين تكرار الزيارة مرة أخرى.