وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد معرض الوحدة المنتجة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، بالمعارض المتعددة التي تشهدها مدارس المحافظة، وخاصة بمدارس القرى، لختام الانشطة وما تضمه من أعمال فنية وحرف مهنية، وصناعات يدوية، ورسومات ولوحات، وعروض مسرحية، والتشجيع على القراءة، وثقل مواهب الطلاب، للمشاركة في المسابقات على مستوى الجمهورية، واستحواذهم على العديد من المسابقات، مقدما الشكر للطلاب وأسرهم، لتشجيعهم، والمعلمين والمشرفين بالمدارس.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، حفل ختام الأنشطة، ومعرض الوحدات المنتجة، ومكتبة مدرسة الشهيد جلال عبدالعزيز الابتدائية بدمرو، بتوجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد عبدالله، على أهمية قراءة الكتب والتعرف علي محتوياتها لصقل مهارات الطلاب ، وتنفيذاً لحفل ختام الأنشطة للفصل الدراسي الأول حيث تم إعداد المكتبة للتنافس بها في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية، ومعرض أنشطة المكتبة والعمل الفني الجاري بها، وأنشطة المواد الأخرى وأشاد بجودة وخامات منتجات الوحدات المنتجة التي تم إنتاجها بمعرفة المُعلمات والطلاب، كما شارك توجيه الاقتصاد المنزلي ورياض الأطفال بمعارض لهما داخل المدرسة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تنفيذ عدة فقرات ثقافية واجتماعية بالمسرح المدرسي بالمدرسة، مشيداً بالتغير الملحوظ للأفضل داخل مدرسة الشهيد جلال عبدالعزيز الابتدائية بدمرو، بقيادة زينب الحنفي، مدير المدرسة وكان ذلك بحضور شاهين مدير الإدارة، وفتحي لاشين وكيل الإدارة، ومحمد السعيد عبيدي، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة وخالد بدر الدين فكرون، موجه عام المكتبات، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، ومدراء المراحل التعليمية، والمتابعة والتوجيهات المختلفة ،وبعض رؤساء الأقسام بالديوان، مقدماً الشكر لإدارة المدرسة والعاملين بها، وجميع المشاركين في هذا العمل المتميز من الطلاب والمُعلمين والمعاونين والقائمين عليه.