الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل مخطط قرية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 32 الصادر بتاريخ 8 فبراير سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 81 بتاريخ 19 يناير 2023، المادة الأولى بتعديل المخطط التفصيلى المعتمد لقرية الحصفة التابعة للوحدة المحلية لقري الحصفة مركز الرياض، تعديل شارع 4 متر بناء على المعاملة رقم " 1159220044706"بتاريخ 5 أكتوبر 2022م.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 28/12/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ يوم 13 ديسمبر 2022، والمتضمن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقرية الحصفة التابعة للوحدة المحلية لقري الحصفة مركز الرياض، تعديل شارع 4 متر بناء على المعاملة رقم " 1159220044706"بتاريخ 5 أكتوبر 2022م.