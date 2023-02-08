"وكيل تعليم دمياط" يجتمع بمديرى الإدارات التعليمية بشأن الفصل الدراسى الثانى

دمياط معتز الشربينى

عقد "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية.

ووجه "عبد الرؤوف" مديري الإدارات التعليمية بضرورة الإنتهاء من جاهزية المدارس من حيث استلام جميع المدارس الكتب المدرسية وإنهاء كافة أعمال الصيانة و النظافة العامة للمدارس وإزالة الرواكد الخشبية بها وتهيئة المقاعد و نوافذ الفصول، مشددا باتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة.

وشدد "وكيل الوزارة" على كل مدير إدارة توزيع القيادات والمتابعين والموجهين لمتابعة سير العملية التعليمية من بداية اليوم الأول بحضور طابور الصباح، وحتى آخر اليوم بجميع مدارس الإدارات، مشددا على منع الغياب مع بداية الدراسة في النصف الثاني، وعدم قبول غير الاعتذارات التي تستدعى ذلك.

وفى ختام الاجتماع قدم "عبد الرؤوف" الشكر إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ دمياط لدعمهما اللا محدود للقطاع التعليمي والي كل القيادات التعليمية التى أسهمت بمجهودات فائقة فى عبور الفصل الدراسى الأول بأداء جيد أثمر عن معدلات نتائج امتحانات متقدمة عن الأعوام السابقة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بالاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني.

كما هنأ "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، التوجيه العام للتربية الموسيقية وإدارة دمياط التعليمية وإدارة مدرسة المنتزة الابتدائية لفوزها بالمركز الرابع علي مستوى الجمهورية في المسابقة الشتوية في الفنون البيئية.

واعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لجميع الطلاب المشاركين والمشرفين في المسابقة ولكل من ساهم وساعد في المسابقة متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.