تنمية المشروعات بأسيوط: توفير 40 ألف فرصة عمل لصغار المزارعين بالقرى

وأضاف عبد الحسيب ، أن المشروعات حققت عدد 40763 فرصة عمل لأبناء القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، من خلال إتاحة تمويل قدره 369.5 مليون جنيه ، لعـدد" 34105" مشروع ، مؤكدا أن تلك المشروعات تهدف إلى تحسين حياه الفقراء الريفيين بالمناطق المستهدفة من خلال تدخلات محددة لزيادة الإنتاج الزراعي وزيادة دخل الأسر عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المولدة لفرص عمل مع توفير خدمات التمويل المختلفة لابناء المناطق الريفية والقرى الأكثر احتياجاً لتنفيذ مشروعات للري والزراعة والإنتاج الحيوانى وخلافه ، كما تعمل على تحسين المستوى الاقتصادى للمستفيدين من أبناء المحافظة والقرى المستهدفة .

وأشار رميح ، إلى أن فريق الايفاد زار مكتب جهاز تنمية المشروعات بأسيوط لإستعراض انجازات المشروعات الثلاث ، كما قام بزيارة ميدانية الى بعض الانشطة الممولة من خلال المشروع مجالات التنمية الزراعية وانشطة الثروة الحيوانية وتم زيارة احد الجمعيات المنفذة للمشروع .

وتم لقاء مع عدداً من المستفيدين للوقوف على مدى تحقيق المشروع لأهدافه مع الفئة المستهدفة، كما تم تبادل الآراء بمقر جهاز تنمية المشروعات بشأن تصميم مشروع جديد يتم تمويله من خلال صندوق الايفاد لتنفيذه بالمحافظة ، لتوفير فرص عمل حيث تم استعراض الطبيعة الزراعية للمحافظة والمهن السائدة بها والاحتياج الفعلى للقرى الأكثر احتياجاً لتدعيمها بالتمويل والتدريب اللازم لاقامة وتطوير المشروعات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بكافة قرى المحافظة .