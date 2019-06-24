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تنمية المشروعات بأسيوط: توفير 40 ألف فرصة عمل لصغار المزارعين بالقرى

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:51 م
تنمية المشروعات بأسيوط: توفير 40 ألف فرصة عمل لصغار المزارعين بالقرى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
أسيوط ـ محمود عجمي

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قال رميح محمد عبدالحسيب  ،  مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، إن وفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "IFAD" انهي زيارته بمحافظة أسيوط، وتفقدت البعثة المشروعات الممولة مـن خلال جهاز تنمية المشروعات ، وهي مشروع التنمية الريفية والزراعية بصعيد مصر ومشـروع تطويـر الـرى الحقلى ودعــم القــدرات التسويقية لصغار المزارعين.

وأضاف عبد الحسيب ، أن المشروعات حققت عدد 40763 فرصة عمل لأبناء القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، من خلال إتاحة تمويل قدره 369.5 مليون جنيه ، لعـدد" 34105" مشروع  ، مؤكدا أن تلك المشروعات  تهدف إلى تحسين حياه الفقراء الريفيين بالمناطق المستهدفة من خلال تدخلات محددة لزيادة الإنتاج الزراعي وزيادة دخل الأسر عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المولدة لفرص عمل مع توفير خدمات التمويل المختلفة لابناء المناطق الريفية والقرى الأكثر احتياجاً لتنفيذ مشروعات للري والزراعة  والإنتاج الحيوانى وخلافه ، كما تعمل على تحسين المستوى الاقتصادى للمستفيدين من أبناء المحافظة والقرى المستهدفة .

وأشار رميح ، إلى أن  فريق الايفاد زار مكتب جهاز تنمية المشروعات بأسيوط لإستعراض انجازات المشروعات الثلاث ، كما قام بزيارة ميدانية الى بعض الانشطة الممولة من خلال المشروع مجالات التنمية الزراعية وانشطة الثروة الحيوانية وتم زيارة احد الجمعيات المنفذة للمشروع .

وتم لقاء  مع عدداً من المستفيدين للوقوف على مدى تحقيق المشروع لأهدافه مع الفئة المستهدفة، كما تم تبادل الآراء بمقر جهاز تنمية المشروعات بشأن تصميم مشروع جديد يتم تمويله من خلال صندوق الايفاد لتنفيذه بالمحافظة ، لتوفير فرص عمل حيث تم استعراض الطبيعة الزراعية للمحافظة والمهن السائدة بها والاحتياج الفعلى للقرى الأكثر احتياجاً لتدعيمها بالتمويل والتدريب اللازم لاقامة وتطوير المشروعات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بكافة قرى المحافظة .

 

 


اسيوط

تنمية المشروعات

المزراعين

الفلاحين

الزراعة

وفد إيفاد

تنمية المشروعات باسيوط

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