اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار دمشق الدولى لدعم متضررى الزلزال

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:33 ص
وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار دمشق الدولى لدعم متضررى الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصلت طائرة أردنية، اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية لمتضرري الزلزال.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن الطائرة الأردنية تحمل على متنها أكثر من 12 طنا من المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة الهاشمية للشعب السوري الشقيق.

وأكد القائم بأعمال سفارة الأردن في دمشق باسل الكايد ـ في تصريح خاص للتلفزيون السوري ـ أن بلاده سوف تبذل كل ما تستطيع لدعم الشعب السوري الشقيق في هذه المحنة، وذلك بناء على توجيهات من الملك عبد الله الثاني.

وكشفت بيانات رسمية بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ارتفع إلى أكثر من 8300 قتيل، فيما لا يزال عمال الإنقاذ يواصلون بذل الجهود للبحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

 


الاردن

زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة