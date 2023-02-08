كتب سمير حسنى

كشفت وسائل إعلام تركية، تعرض ولاية كهرمان ماراش إلى هزة أرضية جديدة شدتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.

فى حصيلة جديدة، ارتفع أعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 9500 قتيل.

قال وزير البيئة والإعمار التركي، فى مؤتمر صحفى، إنه تم تسجيل 684 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الآن بعضها كان بشدة عالية، داعيا المواطنين إلى عدم دخول المنازل المتضررة، مشيرا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 900 مبنى منهار.

وذكر تلفزيون "تي أر تي" التركي اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا فى تركيا اقترب من 7 آلاف شخصا، بينما ارتفع في سوريا إلى 2470 شخصا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9500 قتيل.

وفى وقت سابق، وقع زلزال فجر الأربعاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال على عمق 6.94 كيلومترا. ويبعد مركز الزلزال مسافة 71.61 كيلومتر عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.