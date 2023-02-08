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وزير الداخلية يستقبل وفدا أمنيا رفيع المستوى من قيادات الداخلية القطرية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:11 م
وزير الداخلية يستقبل وفدا أمنيا رفيع المستوى من قيادات الداخلية القطرية وزير الداخلية يستقبل وفد من قيادات وزارة الداخلية القطرية
كتب محمود عبد الراضي

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استقبلت وزارة الداخلية وفدًا أمنيًا رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية القطرية خلال الفترة من 5 - 8 فبراير الجارى، حيث تناولت الفعاليات بحث سبل تعزيز آليات التعاون ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين وزارتى الداخلية فى البلدين فى مُختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

 

تضمن برنامج الزيارة عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية لأكاديمية الشرطة ومقرى الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات والإدارة العامة لتحقيق الإدلة الجنائية، حيث كان فى استقبالهم مساعدى وزير الداخلية وقيادات تلك المواقع الشرطية، وقد تم تنظيم جولات تفقدية للوفد لاطلاعهم على المهام والقدرات والإمكانيات التى تتمتع بها تلك المواقع. 

 

واضطلع الوفد بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وإطلعوا على ما يذخر به من إمكانيات وتجهيزات جعلته فى مرتبة الريادة وفقًا للمقايس العالمية المعتمدة فى مجال التنفيذ العقابى، وقام الوفد القطرى بالتعرف على أطر الرعاية الصحية والاجتماعية المُقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم فى النواحى التعليمية والتثقيفية والسلوكية والفنية والمهنية والرياضية. 

 

وفى نهاية الفعاليات استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الوفد القطرى حيث أعرب الوفد الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، وأثنوا على ما شاهدوه من قدرات وإمكانات تقنية وعلمية وبحثية وتدريبية بقطاعات الوزارة المُختلفة، وتطلعهم للاستفادة من تلك الإمكانات لصقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية القطرية فى مختلف المجالات التدريبية، كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير وزير الداخلية وقيادات الوزارة على ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

 
 
استقبال وفد من قيادات وزارة الداخلية القطرية (1)
 

 

استقبال وفد من قيادات وزارة الداخلية القطرية (2)
 

 

 

استقبال وفد من قيادات وزارة الداخلية القطرية (3)
 

 

 

استقبال وفد من قيادات وزارة الداخلية القطرية (4)
 

وزير الداخلية

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