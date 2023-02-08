وزير التعليم يبحث الاستعدادات النهائية للدراسة بالفصل الدراسى الثانى

كتب محمود طه حسين

يبحث الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاستعدادات النهائية للدراسة بالفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه السبت المقبل، حيث يعقد الوزير اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لبحث كافة الاجراءات المتعلقة بالاستعدادات للفصل الدراسي الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم تكليف المديريات التعليمية بتكثيف نشر التوعية بين طلاب المدارس حول كيفية التعامل مع حالات الكوارث والزلازل، مضيفا أن الاجتماع سيتناول كافة الاجراءات والموضوعات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني بما في ذلك الانضباط المدرسي وامتحانات نهاية العام لكافة الصفوف الدراسية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحة أن السبت تنطلق الدراسة فى عدة مدارس ومحافظات وتنتظم الأحد فى جميع المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.