هل يتسبب خل التفاح في تلف أسنانك؟

كتبت إيناس البنا

للحصول على ابتسامة جميلة، يجب أن يكون لديك أسنان صحية ويجب أن تعتني بنظافة فمك جيدًا. نعلم جميعًا أنه من المهم تنظيف أسناننا بالفرشاة مرتين يوميًا وشطف أفواهنا بعد الوجبات للعناية بأسناننا، ولكن هل تساءلت يومًا ما إذا كانت بعض المنتجات الغذائية أو المشروبات قد تؤدي إلى تدهور صحة أسنانك وفمك؟

خل التفاح مفيد لصحتك بعدة طرق، يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وله فوائد متعددة مثل فقدان الوزن وخفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم وتعزيز صحة الجلد وما إلى ذلك ، ولكنه قد يضر أسنانك إذا تم تناوله بشكل متكرر.

يستخدم تقليديا كعلاج منزلي للتخفيف من حروق الشمس وحب الشباب، ومع ذلك ، هناك بعض الآثار الجانبية لشرب خل التفاح على أسنانك بسبب محتواه الحمضي العالي - متوسط ​​درجة الحموضة بين 2.5 و 3.0.



الآثار الجانبية لخل التفاح على الأسنان تسوس الأسنان وفقا لموقع " onlymyhealth"، خل التفاح شديد الحموضة ، ويمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من المحتوى الحمضي إلى إضعاف مينا الأسنان، لا توجد خلايا في المينا ، لذلك إذا تم تدميرها مرة واحدة ، فلن يتمكن جسمك من إنتاج المزيد لاستبدالها ، مما يؤدي إلى تلف طويل المدى، سيؤدي هذا في النهاية إلى تسوس الأسنان وقد يؤدي إلى ظهور تجاويف. يجب التأكد من تخفيف خل التفاح قبل تناوله.

تآكل الأسنان خل التفاح يمكن أن يضعف مينا الأسنان ويؤدي إلى تآكل الطبقة الخارجية لأسنانك، من المرجح أن يحدث تآكل الأسنان عندما يكون هناك المزيد من التعرض. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى في الأسنان ، مثل فقدان الأسنان ، ويزيد من خطر تسوس الأسنان .

حساسية الأسنان من الآثار الجانبية الأخرى لاستهلاك خل التفاح أنه يمكن أن يؤدي إلى حساسية الأسنان بسبب ضعف مينا الأسنان.

التورم الأفراد الذين يتناولون كميات كبيرة من خل التفاح غير المخفف قد يعانون أيضًا من التورم أو الحروق داخل تجويف الفم.



نصائح لاستهلاك خل التفاح لصحة الأسنان

يمكنك شربه بمساعدة ماصة لتقليل تأثيره على أسنانك.

يجب تخفيف خل التفاح بالماء الدافئ لتقليل مستوياته الحمضية لتقليل تلف الأسنان. تجنب استخدامه كغسول للفم أو شربه مباشرة من الزجاجة.

تجنب غسل أسنانك بالفرشاة مباشرة بعد تناول خل التفاح ، لأنه يمكن أن يضر مينا الأسنان. بدلا من ذلك ، اشطف فمك بعد شربه، يمكنك اختيار تناول خل التفاح على شكل أقراص لمنع تلف الأسنان.



مميزات خل التفاح لصحة الفم يمكن أن يؤدي خل التفاح أيضًا إلى بعض الفوائد لصحة الفم إذا تم استخدامه بشكل فعال، بعض منها على النحو التالي:



تبييض الأسنان يمكن أن يساعد خل التفاح في تبييض أسنانك لأنه له تأثير مضاد للميكروبات يمنع تلون الأسنان وتلطيخها. بعض طرق تبييض الأسنان هي شرائط تبييض الأسنان ، وصودا الخبز ، وبيروكسيد الهيدروجين.



يعالج رائحة الفم الكريهة يمكن لرائحة الفم الكريهة أن تجعلك تفقد الثقة وتجعل الشخص الآخر غير راضٍ، يمكن أن يساعد خل التفاح في علاج رائحة الفم الكريهة عن طريق موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في فمك.