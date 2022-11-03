تعرف على كيفية تضمين خل التفاح في نظامك الغذائي لفوائده الصحية

كتبت فاطمة خليل

خل التفاح هو مشروب سحري يقدم العديد من الفوائد الصحية، لذا يجب إدراجه في نظامك الغذائي، و خل التفاح ، كما يوحي الاسم، يتم الحصول عليه من التفاح، حيث يتم سحق التفاح وتقطيره ثم تخميره للحصول على خل التفاح، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تضمين خل التفاح في نظامك الغذائي لفوائده الصحية، بحسب موقع "health

فوائد خل التفاح

اشتهر خل التفاح بأنه مشروب لإنقاص الوزن ولكن إليك بعض الفوائد الصحية الأخرى أيضًا

1. يقلل من السمنة

هذه هي الفوائد الصحية الأكثر طلبًا من خل التفاح. يعاني الكثير من الناس من تراكم دهون الجسم غير المرغوب فيها ، وقد أثبت خل التفاح فوائده في تقليل الدهون.

وفقًا لدراسة جديدة فإن الأشخاص الذين شربوا 1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح يوميًا لمدة 3 أشهر شهدوا انخفاضًا في وزنهم ولوحظ فقدان الدهون هذا في الغالب من منطقة الخصر والورك.

٢- يخفض نسبة الكوليسترول

أثبتت العديد من الدراسات أن الاستهلاك اليومي لخل التفاح يؤدي إلى تقليل الدهون الثلاثية (الدهون التي تزيد من خطر الإصابة بسكتة قلبية). أظهرت دراسة حديثة أن استهلاك خل التفاح لا يقلل فقط من الكوليسترول السيئ، بل يزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول.

3. يحد من الشهية

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يكون قادرًا على تقليل شهيتك مما يؤدي تلقائيًا إلى تقليل استهلاك الطعام وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.

4. للبشرة والشعر

من المعروف أيضًا أن الاستهلاك أو الاستخدام الخارجي لخل التفاح المخفف يفيد بشرتك وشعرك. يساعد على التخلص من قشرة الرأس ويمنح شعرك لمعانًا.

كيفية تضمين خل التفاح في نظامك الغذائي اليومي للاستمتاع بهذه الفوائد:

1. أضف 1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح إلى كوب واحد من الماء وتناوله قبل وجبات الطعام أو على معدة فارغة في الصباح. سيساعدك ذلك على الشعور بأنك أخف وزنا من خلال تقليل الانتفاخ.

2. خيار آخر هو صنع شاي خل التفاح. اغلي بعض الماء وأضف إليه ملعقة كبيرة من خل التفاح. يساعد خل التفاح مع الماء الدافئ على تسهيل عملية الهضم وزيادة التمثيل الغذائي. يمكنك أيضًا إضافة بعض الليمون والعسل والقرفة إلى الشاي.

لا ينبغي طهي خل التفاح أو تناوله دون تخفيفه ، لذا لا تستهلكه أبدًا دون دمجه مع شيء ما. طريقة أخرى لإدراجه في نظامك الغذائي هي كصلصة السلطة يمكنك رش بعض خل التفاح على سلطتك العادية.