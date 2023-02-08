نيابة بنى سويف تحقق فى واقعة وفاة رضيعة داخل دار أيتام

فتحت النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام لـ نيابات بنى سويف رئيس النيابة العامة، التحقيقات والاستماع لأقوال مسئولين داخل دور رعاية أيتام فى واقعة وفاة طفلة رضيعة نزيلة بالدار يبلغ عمرها 4 شهور، وأمرت بالتحفظ على الكاميرات داخل دار الأيتام لمراجعتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من مديرية التضامن تفيد وصول " أميرة.أ" جثة هامدة نزيلة بإحدى دور رعاية الأيتام بمدينة بنى سويف لمستشفى بنى سويف الجامعى.

دلت التحريات الأولية، أن الطفلة الرضيعة وصلت إلى دار الأيتام بمدينة بنى سويف فى آواخر يناير الماضى، وتم إيداعها الحضانة الإيوائية داخل دار الأيتام وفوجىء المسؤولون عن الحضانة بوفاة الطفلة.

وأمرت أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بإبلاغ الشرطة بالواقعة لمعرفة أسبابها وملابستها.