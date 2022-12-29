الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نيابة بنى سويف الكلية لشئون الأسرة

كتب إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 9159 لسنة 2022، بشأن إنشاء نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة.

تنشأ نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة – ويكون مقرها مبنى محكمة استئناف بني سويف فى حي مقبل محافظة بني سويف، وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

1-قسم بني سويف لشئون الأسرة

2-مركز بني سويف لشئون الأسرة

3-الواسطى لشئون الأسرة

4-مركز ناصر لشئون الأسرة

5-ببا لشئون الأسرة

6-الفشن الكبير لشئون الأسرة

7-إهناسيا لشئون الأسرة

8-سمسطا لشئون الأسرة

وتتولى نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة والنيابات الجزئية التابعة لها المهام المخولة قانونا للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد 1 يناير.



قرار وزير العدل 9160 لسنة 2022