نواب جمهوريون يقاطعون خطاب بايدن بهتافات "كاذب".. فيديو

كتبت نهال أبو السعود

هتف عدد من نواب الكونجرس الأمريكي الجمهوريين بكلمة "كاذب" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، خطابه عن حالة الاتحاد عندما قال إن البعض في الحزب الجمهوري يريدون وقف برامج الضمان الاجتماعي واخذ الاقتصاد الأمريكي "رهينة"

وكان بايدن هاجم، خلال الخطاب، الحزب الجمهوري بسبب أزمة سقف الديون قبل أن يقول إن بعض النواب الجمهوريين، الذين لم يكشف عن أسمائهم، طالبوا بتقليص ووقف برامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.

وسُمع هتاف "كاذب" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي خطابه على الرغم من أنه لم يكن واضحا من يهتف، وكذلك لوحت النائبة مارجوري تايلور غرين بيديها معترضة، فيما كان النائب تروي نيلز يصيح رافضا لحديث بايدن، وهز العديد من النواب الجمهوريون رؤوسهم لإبداء عدم موافقتهم على ما قاله الرئيس الأمريكي.

وفي بداية خطابه هنأ بايدن رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفن مكارثي، وقال إنه "يتطلع إلى العمل معه"، هذه هي المرة الأولى التي يلقى فيها بايدن خطاب الاتحاد أمام مجلس يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

كما هنأ بايدن النائب الديمقراطي حكيم جيفريز كأول زعيم أسود للأقلية في مجلس النواب، وكذلك السيناتور ميتش ماكونيل لكونه الزعيم الأطول خدمة في مجلس الشيوخ.

وقدم بايدن شكره لرئيسة النواب السابقة نانسي بيلوسي الامر الذي قوبل بهتافات الديمقراطيين المرحبة، وقال بايدن: "أريد أن أقدم تقديراً خاصا لشخص أعتقد أنه سيعتبر أعظم رئيسة في تاريخ مجلس النواب، نانسي بيلوسي".