ميناء دمياط يستقبل السفينة "KRISTINA-B" القادمة من روسيا ومحملة بـ41 ألف طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (KRISTINA-B) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 186 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 41000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 202 طن حديد ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25601 طن تشمل : 7239 طن قمح و 1400 طن ابلاكاش و 1041 طن حديد و 1498 طن خشب زان و 14423 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 6 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 505 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42654 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100038 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3909 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4177 شاحنة .