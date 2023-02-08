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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 8 رحلات طيران بينها 5 ألمانية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:55 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 8 رحلات طيران بينها 5 ألمانية مطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 8 رحلات طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة.
 
واوضحت كشوف رحلات الطيران اليومية وصول 8 رحلات طيران دولية بينهم 5 رحلات من المطارات الالمانية المختلفة، ورحلتين من بولندا، ورحلة من ايطاليا، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية فور وصول الرحلات لارض المهبط وتسهيل اجراءاتهم حتي توصيلهم للفنادق.
 
كما تبين من كشوف رحلات الأسبوعية، أن الرحلات البولندية الأكثر وصولا تليها التشيكية والألمانية، والإيطالية، وأن تصل خلال الأسبوع 82 رحلة طيران أغلبها أوروبية مختلفة، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
كان استقبل مطار مرسى علم الدولي، امس  الثلاثاء، 10 رحلات طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة.

 


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