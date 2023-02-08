اليوم السابع
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مصر للطيران للصيانة توقع عقد شراكة مع " بترا " الأردنية للطيران

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:34 ص
مصر للطيران للصيانة توقع عقد شراكة مع " بترا " الأردنية للطيران خلال التوقيع
كتبت رحاب نبيل

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وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، عقد شراكة مع شركة Petra Aviation الأردنية في مجال إصلاح وتعمير المحركات من طراز CFM56-3.
 
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا لصيانة وعمرة الطائرات في نسخته الحادية والثلاثين الذى انعقد  بالقاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري تحت رعاية وزارة الطيران المدني، وتستضيفه الشركة القابضة لمصر للطيران ممثلة فى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.
 
وفى هذا السياق، أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن توقيع عقد شراكة مصر للطيران مع بترا للطيران جاء فى إطار حرص الشركة الوطنية  نحو تعظيم العائد الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل والذى يتماشى مع رؤية وزارة الطيران المدنى نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع النشاط التجارى لشركة مصر للطيران وتقديم قيمة مضافة للسوق المصري.
 
وأكد زكريا قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بتوسيع شبكة عملائها من خلال تقديم خدمات جديدة  تتوافق مع تطور صناعة الطيران العالمية.
 
وقال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن محاور الشراكة تمتد لتشمل تطوير ورفع إمكانيات مجمع ورش إصلاح وتعمير المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة بالقاهرة، وذلك بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الفنية بورش المحركات على أحدث التقنيات والإجراءات لزيادة فاعلية الإنتاج وتوفير معدات وعِدد خاصة لزيادة القدرة الاستيعابية لورشة عمرة المحركات لإصلاح هذا النوع من المحركات 
 
وأضاف أن الشراكة تشمل تسويق إمكانيات ورشة المحركات لجذب المزيد من العملاء في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.
 
 
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