اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:05 ص
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مصرع شخص أسفل عجلات قطار بمزلقان فى قنا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:02 ص
مصرع شخص أسفل عجلات قطار بمزلقان فى قنا جثة على القضبان - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شخص، اليوم الأربعاء، مصرعه أسفل عجلات القطار بمزلقان قرية الأشراف بالقرب من الجزيرية، التابعة لمركز قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع مواطن أسفل عجلات القطار بمزلقان قرية الأشرف خلال عبوره أثناء مرور القطار، وعلي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.

تبين مصرع أحمد محمد عبدالعزيز 25 عاما، مقيم بمحافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تم  محضر بالحادثة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.
 


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