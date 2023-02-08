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مرصد الزلازل الأردنى: تسجيل هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر شمال نابلس

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:52 ص
مرصد الزلازل الأردنى: تسجيل هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر شمال نابلس مقياس الزلازل - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال مرصد الزلازل الأردني، إنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة شمال نابلس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أرسلت تونس مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية مساء الثلاثاء، أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين رفقة وزراء الدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية والصحة، تولوا الإشراف على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بشحنتين من المواد الغذائية والأغطية والأدوية بالإضافة إلى فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مجهزين بمعدات متطورة وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض.

 

 


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