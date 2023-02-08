محافظ كفر الشيخ: إدارة خدمة المواطنين تلقت 680 شكوى خلال شهر يناير 2023

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تلقى تقريرا من إدارة خدمة المواطنين بالديوان، عن تلقيها شكاوى من المواطنين، خلال شهر يناير الماضي، 2023، بلغت 680 شكوى تم توجيهها، لمجالس المدن وكافة المديريات الخدمية لحلها، مؤكدا أنه يتم التواصل مع جميع الجهات على مدار اليوم لسرعة إنجاز الشكاوي لتلبية طلبات المواطنين، من خلال عدد من قنوات التواصل، منها إدارة خدمة المواطنين، إضافة للقاءات الجماهيرية التي تشهدها مجالس المدن، إضافة لتلقي الشكاوى خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، على رقم 114، و 0473220792، إضافة لتلقى شكاوى من المواطنين خلال جولاته.

وتضمن التقرير إجمالي الشكاوى الواردة لمجالس المدن 400 شكوى خاصة بمجالس المراكز والمدن، تتضمن شكاوى تخص النظافة والتجميل و شكاوي من ورش تسبب الإزعاج وعدم الإغلاق في الأوقات الرسمية وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك وتعدي علي الشارع وتضرر من شبكات محمول، و طلبات ترخيص وسرعة البت في طلبات التصالح وبعض شكاوي أشغال الطريق، وتم التواصل مع تلك الجهات لسرعة حل هذه المشاكل.

كما بلغ إجمالي الشكاوى الواردة للمديريات الخدمية 111 شكوى، تتضمن شكاوى خاصة بنقل بعض المعلمين الي المدارس الأخرى وصرف الراتب العاملين علي الصناديق الخاصة بمديرية التربية والتعليم، بصرف مستحقات للمعلمين وتضرر من قرارات اداريه، الإعفاء من المصاريف، كما تضمنت شكاوى تخص توصيل الكهرباء والتضرر من تهالك اعمدة و تأخر توريد أعمدة اخري، ورصف بعض الطرق، وإزالة مطبات بمدينة سيدي سالم، والتي تمت إزالتها ، وضعف المياه في بعض المناطق، ووجود تسريب أسفل بعض المنازل، والشكوى من استغلال بعض التجار ارتفاع الأسعار وتم توجيه الجهات بسرعة فحص تلك.

وأوضح التقرير أن مجالس المدن التي جرى تحويل لها الشكوى لحلها، مطوبس 34 شكوى، تم حل 32 شكوى، مجلس مدينة فوه 27 شكوى، ما تم حسمه 22 شكوى، مجلس مدينة بلطيم 27 شكوى، ما تم حسمه 25 شكوى، مجلس مدينة دسوق 58 شكوى، ما تم حسمه 56 شكوى، مجلس مدينة سيدى سالم، 60شكوى، ما تم حسمه 60 شكوى، مجلس مدينة الحامول 36 شكوى، ما تم حسمه 30شكوى، مجلس مدينة قلين 17 شكوى، ما تم حسمه 17 شكوى، ومجلس مدينة بيلا 17 شكوى، ما تم حسمه 17 شكوى، ومجلس مدينة بيلا 32 شكوى، ما تم حسمه 32 شكوى، مجلس مدينة البرلس 3 شكاوى، وما تم حسمه 3 شكاوى، مجلس مدينة الرياض، 30 شكوى، ما تم حسمه 25 شكوى، أما الشكاوى التيتم توجيهها للمديريات الخدمية، الصحة 20شكوى، تم حلها، مديرية التضامن شكوى، تم حلها، مديرية التموين 7 شكاوى تم حلها، مديرية الشباب والرياضة شكوى، التنظيم والإدارة شكوى، مديرية التربية والتعليم 47 شكوى تم حل 46 شكوى، مديرية الطرق 5 شكاوى، مديرية الاسكان 3 شكاوى، تم حلها، أملاك الدولة 5 شكاوى تم حسم 3 شكاوى، مديرية الزراعة 11 شكوى تم حلها، شركة المياه والشرب والصرف الصحي 10 شكاوى تم حسم 9 شكاوى، إدارة المرور 2شكوى، وشكاوى أخرى 55 شكوى تم حلها.