ختام البطولة التنشيطية للكاراتيه بالصالة المغطاة بمراكز شباب فوه.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتمت بطولة كفر الشيخ التنشيطية للكاراتيه بالصالة المغطاة اليوم الأربعاء، و قد شهدت مشاركة 2500 لاعب ولاعبة تنافسوا خلالها بمسابقتي " الكاتا و الكوميتيه " بأعمار سنية تتراوح ما بين 5 سنوات حتى 18 سنة، يمثلون أندية ومراكز شباب كفر الشيخ، شارك بها 25 حكم ما بين درجه اولى وثانيه وثالثه نظمتها منطقة الكاراتيه بالمحافظة.

أشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالمستوى الفني للاعبين المشاركين بالبطولة، مثمناً جهد مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ للكاراتيه برئاسة الدكتور وحيد صبحي، رئيس مجلس إدارة المنطقة بمعاونة أعضاء مجلس إدارته نحو دعم الاتحاد المصري للعبة لأبطال الكاراتيه بكفر الشيخ من أبناء مراكز الشباب والأندية الرياضية بإقامة العديد من المنافسات التي ستؤدي بالنهاية إلى إعداد لاعبين مميزين يستطيعون حصد البطولات على المستوى المحلي و الدولي .

تستضيف منطقة الكاراتيه بكفر الشيخ، بطولة الجمهورية للأدوار التمهيدية تحت 15 و 16 سنة في الفترة من 15 حتى 17 فبراير ، و هذه البطولة بطولة قطاعات مؤهلة لبطولة الجمهورية، و تستضيف في دورها التمهيدي الفرق من محافظات" الغربية والمنوفية والبحيرة ومرسى مطروح و كفر الشيخ " و ذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة .

جدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ شهدت افتتاح بطولة الجمهورية للكاراتية لأول مرة على أرض المحافظة بحضور الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وقام رئيس الاتحاد المصري بإهداء درع الاتحاد للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمناسبة افتتاح البطولة للمرة الأولى بالمحافظة بمشاركة أكثر من 1700 لاعب من مختلف محافظات مصر، لجميع المراحل السنية من الجنسين في سبتمبر 2022 .

كما نظم مركز شباب فوة، ندوة دينية بعنوان "سيرة الرسول دروس وعبر" بمشاركة 30 طفل من أعضاء مراكز الشباب التابعة، بهدف إرساء مفاهيم التسامح والقدوة الحسنة لدى النشء برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مركز شباب فوة نظم على مدار اليوم الأربعاء، ندوة دينية و مسابقة رياضية للنشء من أعضاء مراكز الشباب أدار الندوة أحمد حجاج من علماء الدين، تناولت سيرة النبي العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التى تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة و تُعمَّر بها الأرض، و تتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملى فى حياتنا، مضيفا أن القراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة فى ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة .

كما شارك النشء من أعضاء مراكز الشباب المسابقه الرياضيه في اللياقة البدنية، تضمنت المنافسة في ألعاب "وثب عالي، جرى، تمارين البطن، وثب طويل" وذلك في إطار تفعيل الأنشطة الرياضية والبرامج التثقيفية المتنوعة لأعضاء مراكز الشباب من أبناء المحافظة لتنمية مهاراتهم، أقيمت الندوة الدينية والمسابقة الرياضية بشباب فوة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ لبني أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية والسيد درويش مدير إدارة شباب فوه.



احد الحكام بالدورة



الدورة التنشيطبية للكارتية بكفر الشيخ



برامج تثقيفية دينية للنشء بمراكز شباب فوه



بطالات الكارتيه بكفر الشيخ



جانب من المسئولين عن الدورة



جانب من الدورة التنشطية للكارتيه



جانب من الدورة