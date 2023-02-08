محافظ جنوب سيناء: تخصيص تكلفة الاحتفالات بالعيد القومي لتوفير سلع مجانية

جنوب سيناء: ياسر عامر

ت رأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم "٢" لعام ٢٠٢٣ والتي عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء، بحضور المهندس أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، ومديري الإدارات بالديوان العام.

قرر المحافظ في بداية الجلسة توجيه تكلفة إقامة احتفالات العيد القومي للمحافظة المقرر لها ١٩ مارس بتكلفة ما يقرب من مليون ونصف لتوفير السلع الأساسية للمواطنين الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة، والأيتام، وهي المرحلة الثانية من دعم المواطن، أواخر الشهر الجاري، قبل شهر رمضان، بالإضافة لتوزيع المرحلة الثالثة أوائل شهر رمضان، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة التموين، وصكوك اللحوم من وزارة الأوقاف، والمبادرات المختلفة، والمجتمع المدني.

كما حرص المحافظ في بداية الجلسة على التأكد من جميع رؤساء المدن بتمام تسليم حصة دعم المواطن الأولى بجميع المدن، طبقا للبونات التي تحمل" الباركود" لضمان وصول السلع للمستحقين لها طبقا للمشرف المعدة مسبقا.

استمع المحافظ لموقف الإنتاج الداجني من الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، أكد توفر البيض والدواجن بجميع المدن بأسعار البورصة الرسمية، ولا يوجد احتكار او جشع للتجار، ووجه المحافظ بتشغيل المزارع المتعطلة التابعة لوزارة الزراعة بالمخافظة، وبحث طرح تشغيلها لرجال الأعمال ذوي الخبرة في هذا المجال، لتوفير السلع من إنتاج المحافظة، بالإضافة لتوفير قافلتين من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية منتصف فبراير ومنتصف مارس لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما استمع لتقرير من رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء عن توفير الأسماك إنتاج المزارع النموذجية الشاملة التابعة لجهاز التعمير بأسعار مخفضة بجميع مدن المحافظة.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من وكيل وزارة التموين بالمحافظة عن توفر جميع السلع بجميع المنافذ التابعة للوزارة، وجميع الشوادر و معارض أهلا رمضان، ووجه بالتوسع في الشوادر والمعارض بجميع مدن المحافظة.

كما تم خلال الجلسة عرض أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ جنوب سيناء رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣ بشأن دراسة حساب مقابل تأدية خدمات لمعمل اختبارات ضبط الجودة المزمع إنشاؤه بمديرية الإسكان بالمحافظة.

كما تم عرض موقف المستخلصات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.



جانب من اللقاء (1)



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)



جانب من اللقاء (5)



جانب من اللقاء (6)