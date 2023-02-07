إحلال خطوط الكهرباء الهوائية بكابلات أرضية بتكلفة 13 مليون جنيه بمركز باريس

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أنه يجرى حاليًا أعمال إحلال خطوط الكهرباء الهوائية بخطوط كابلات أرضية بمركز باريس بتكلفة 13 مليون جنيه وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والحد من تضررهم، مؤكدا على أن الخطة تشمل إحلال خطوط بطول 5,5 كم داخل الكتل السكنية بمدينة باريس وقرى بغداد، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والحد من المخاطر المحتملة للخطوط الهوائية وضمان جودة وانتظام خدمات الكهرباء بهذه المناطق.

وفى سياق متصل، يجرى استكمال أعمال إنشاء وحدة كهرباء إضافية بمحطة كهرباء الفرافرة بقدرة 3,8 ميجاوات، وذلك لدعم قدرة المحطة واستيعاب الأحمال المستقبلية بتكلفة تقدر بنحو 22 مليون جنيه، بهدف زيادة إجمالى قدرة المحطة ل 12 ميجاوات والمقرر تشغيلها بنهاية شهر مارس القادم؛ وذلك لتغطية احتياجات مشروعات " حياة كريمة" بنطاق المركز من الطاقة الكهربائية.

وكان محافظ الوادى الجديد، أجرى جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بمركز الفرافرة يرافقه العميد أحمد جمال ممثل المنطقة الجنوبية العسكرية وكمال إبراهيم رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذيين.

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية والرصف والتأثيث الجارية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمبانى مجمع الخدمات الزراعية بقرى أبو منقار وأبو هريرة، والذى يضم جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعى ومخزن للأسمدة ومكاتب إدارية، وكذلك جاهزية مبانى مجمع خدمات المواطنين ونقطة الإسعاف ووحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل التى تم الانتهاء منها جميعًا انتظارا للافتتاح الرسمى مع استكمال باقى المنشآت الخدمية.

كما تفقد المحافظ عددا من مشروعات الاستثمار الزراعى بمنطقة أبو منقار بالفرافرة، ضمن مبادرات التوسع فى الرقعة الزراعية وزراعة المحاصيل غير التقليدية، حيث زار مشروع لزراعة أشجار الزيتون والنخيل على مساحة 6200 فدان باستخدام نظم الرى الحديث، موجهًا بحصر زراعات الزيتون على مستوى المحافظة لتنفيذ مبادرة لدعم التوسع فى إنتاجية المحصول.

كما تفقد مشروع متكامل لإنتاج الذرة والنعناع وتمر المجدول والفول باستخدام الرى المطرى وذلك على مساحة 380 فدانا، لافتًا إلى إتاحة الفرص للراغبين فى التوسع فى هذه المشروعات من خلال التعاقد على الأراضى الفضاء المجاورة.



إحلال خطوط الكهرباء الهوائية بكابلات أرضية (2)



إحلال خطوط الكهرباء الهوائية بكابلات أرضية (3)