محافظ الدقهلية يناقش تفعيل منظومة جمع ونقل ومعالجة المخلفات الزراعية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بممثلي شركة إيكارو وبحضور مسئولي المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة الإجراءات التنفيذية لبدء تفعيل منظومة جمع ونقل ومعالجة المخلفات الزراعية والتي تستهدف تحقيق الجدوي الاقتصادية من كافة أنواع المخلفات الزراعية، وفي مقدمتها قش الأرز والذى تنتج منه محافظة الدقهلية كميات كبيرة سنويا، حيث تم مناقشة آليات التعاقد والبدائل المقترحة وكذا التكنولولوجيا المقترحة لمنظومة المخلفات الزراعية وكذا تحديد مسئوليات الجهات الادارية لتفعيل دورها لنجاح المنظومة فى إطار القانون المشار إليه.

وأشار "مختار" إلى أن المحافظة تسعي للتعاقد لإنشاء مصنع للمخلفات الزراعية لإنتاج لب الورق والأعلاف الحيوانية والأسمدة من المخلفات الزراعية بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة إيكارو، وقال "مختار" إن المصنع المزمع تنفيذه يستوعب إنتاج المحافظة من قش الأرز باعتبارها أولى المحافظات الزراعية والتي تنتج 27٪ من إنتاج الأرز وقش الأرز علي مستوي الجمهورية.

وأضاف "مختار" أن المصنع يحقق الاستفادة الاقتصادية القصوي من قش الأرز ويساهم في القضاء علي التعامل السلبي مع المخلفات الزراعية وتوفير بيئة صحية ونظيفة وذلك بالقضاء التام علي عمليات حرق قش الأرز، حيث يتم التخلص منه بطريقة آمنة تحقق عوائد اقتصادية للمنتجين.

هذا وطالب محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من الدراسات المالية والفنية والإدارية وتسريع إنهاء الاإجراءات التعاقدية المطلوبة بين الشركة والمحافظة لبدء التنفيذ للمشروع على أرض الواقع.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيكارو والمهندسة هناء عبد المنعم مستشار الشركة والمهندس محمود عبد الرحمن مدير مشروع المخلفات بالشركة ومحمد مخيمر مدير عام الشئون القانونية بالشركة و الكيميائي عبده محمدين مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة والمهندس شكري حسين استشاري مشروع مصرف كيتشنر بوزارة التنمية المحلية والاستاذه فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية والمهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والدكتوره صفاء جمعه وكيل ادارة الشئون القانونية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بشأن تفعيل منظومات جمع ونقل ومعالجة المخلفات الزراعية بالمحافظات وذلك في اطار تفعيل قانون ادارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ففي محافظة الدقهلية وفي اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التقى".