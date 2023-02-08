محافظ الدقهلية يحيل 58 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، اسفرت عن تحرير 58 محضرا، بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا وجمصة ونبروه وتمى الأمديد والمطرية وشربين والمنزلة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 18محضر نقص وزن و8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و2 محضر انتهاء من الإنتاج و1 محاضر تصرف في دقيق (بكمية قدرها 31 شيكارة) و13 محضر عدم إعلان عن أسعار و8 محاضر عدم وجود شهادة صحية و2 محضر ذبح خارج السلخانة و1 محضر عدم وجود فواتير و1 محضر عدم وجود بيانات و1 محضر غش تجاري و1 محضر سلع مجهولة المصدر و1 محضر تجميع سلع تموينية و1محضر عدم وجود سجل صناعي و تم التحفظ على 7 طن لب عباد الشمس ومقرمشات و4 طن خامات أعلاف و10 طن ذرة صفراء و400 كجم لحوم مجمدة و20 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء.. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة شربين باشراف المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة المنزلة باشراف المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.