محافظ الجيزة: تطوير ورصف 25 شارعا فى العياط بالإنترلوك

كتبت – مرام محمد

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعة الانتهاء منها.

وتابع اللواء أحمد راشد نسب تنفيذ الخطة بمركز ومدينة العياط، والتي تضم أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة 52 شارع بقرى المركز لتحسين حركة سير المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، على انتهاء أعمال الرصف بالانترلوك لعدد 25 شارع بقري المركز وجاري استكمال اعمال تركيب الانترلوك لعدد 27 آخر ضمن الخطة المحددة للأعمال .

وأشار إلى أن الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها شملت شوارع طابونه الصفتي، الجلادين، إبراهيم غريب، أحمد عبد العظيم، سيد أبو حطب، الحرية، أبو عايشة، فؤاد حجاب، محمد اللفواهي، أبو مصطفي، سيد الحاتوتي، شوقي عرش، مشهور، حمدي مسعود ، حمدي الجامع، رضا صادق، مسجد عمر بن الخطاب، عبد العزيز عزت، سعيد عبد الجواد، الشهيد محمد قرني فراج، العيايدة، المأذون، التفوق، كابتن علي، الكوبانية

وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز العياط بالمتابعة الدورية لخطه رفع كفاءة الشوارع المدرجة بالخطة ومدي التزام الشركات بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة لضمان عوامل الاستدامة.

وأكد المحافظ، على استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل علي تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد كلف رئيس حي الوراق بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

واستكملت المحافظة من خلال الحي أعمال الرصف من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، وذلك بتبليط متفرعات منطقة داير الناحية بجزيرة محمد بالانترلوك، واستكمال أعمال ترميم بشارع معهد الأبحاث القبلي، تمهيدا لعمل الطبقة السطحية، وذلك بمتابعة اللواء أحمد محمد السكري رئيس حي الوراق.



أعمال التطوير



تطوير شوارع العياط في الجيزة



تطوير ورصف 25 شارعا فى العياط بالانترلوك