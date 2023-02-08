محافظ أسوان يستقبل نقيب البيطريين ويشيد بجهود تنمية الثروة الحيوانية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم، الأربعاء، الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين بمصر ووفد النقابة، وذلك بحضور الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين بأسوان، وتناول اللقاء آليات دعم الوحدات البيطرية الجديدة بالكوادر البيطرية المدربة ضمن 31 مركز خدمات زراعية على مستوى القرى التى شهدت مشروعات مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، بالإضافة إلى سد العجز فى الوحدات البيطرية القائمة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

أشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى الدور الحيوى لنقابة الأطباء البيطريين فى مساندة الجهود الحكومية لتنمية الثروة الحيوانية، ومضاعفة الإنتاج من اللحوم الحمراء والبيضاء لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوازن المطلوب فى أسعارها، علاوة على تأمين سلامة الغذاء والبروتين بالمحاجر البيطرية، والمجازر المتطورة، فضلاً عن نشر القوافل البيطرية داخل القرى والنجوع لمجابهة الأوبئة والأمراض المعدية.

ولفت، إلى أهمية تدريب العنصر البشرى ورفع كفاءته وتأهيله من خلال التعاون بين النقابة و مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة أو من خلال المراكز التدريبية والبحثية بجامعة أسوان، ومن جانبه قدم نقيب الأطباء البيطريين التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حصوله على جائزة التميز لأفضل محافظ عربى.

وأشاد المحافظ، بالتطوير والتحديث المستمر الذى تشهده محافظة أسوان، وهو الذى يلمسه جميع المواطنين والزائرين، بجانب الطفرة الكبيرة فى المشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام، وخاصة مشروعات حياة كريمة.

وأضاف الدكتور خالد سليم، أن أسوان تحتل المركز الأول على مستوى المحافظات فى عدد مراكز الخدمات الزراعية والوحدات البيطرية الجديدة التى تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية، وهو الذى يستلزم بدوره دعمها بالكوادر المدربة للارتقاء بالثروة الحيوانية، والعمل على حمايتها وسلامتها، مؤكداً استمرار التعاون مع محافظة أسوان فى تأهيل الأطباء البيطريين، مع حماية الحدود الجنوبية من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى ضمان سلامة وآمان الغذاء للمواطن الأسوانى، وكذلك للأفواج السياحية والزائرين.