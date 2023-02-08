مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حداداً على روح رئيس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بخالص التعازي إلى أسرة الراحل ومحبيه، مؤكداً أن إسهامات الفقيد ستظل خالدة في وجدان المصريين، لافتاً إلى أنه كان طرازاً خاصاً من المسؤولين، ومثالاً يحتذى به في المسئولية، وله بصمات ملموسة في فترة دقيقة من تاريخ الوطن.