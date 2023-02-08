اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:28 م
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على روح رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حداداً على روح رئيس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل. 
 
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بخالص التعازي إلى أسرة الراحل ومحبيه، مؤكداً أن إسهامات الفقيد ستظل خالدة في وجدان المصريين، لافتاً إلى أنه كان طرازاً خاصاً من المسؤولين، ومثالاً يحتذى به في المسئولية، وله بصمات ملموسة في فترة دقيقة من تاريخ الوطن.
 
مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على روح رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل (1)
مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على روح رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل 

مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على روح رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل (2)
مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على روح رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل 

 


مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

شريف اسماعيل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

بدء اجتماع مجلس الوزراء ومؤتمر صحفى بعد قليل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:50 م

"وكالة "فيتش": مصر تُؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:10 م

الحكومة تنفى إرسال رسائل نصية لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:24 م

معلومات الوزراء: مصر تتحول لمركز إقليمى لصناعة وتصميم الإلكترونيات

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:03 م

رئيس الوزراء: نعمل على تكسير الإجراءات البيروقراطية لينطلق قطاع الصناعة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة