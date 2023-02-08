وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مجموعات متتالية من المستوطنين بلغت 309 مستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة - الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967م - ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل المزعوم"، وقام بعضهم بتأدية "شعائر تلمودية" في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة بالحرم القدسى.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد من القدس وأراضي الـ48 ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها.