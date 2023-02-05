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مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال

الأحد، 05 فبراير 2023 10:35 ص
مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد ، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، إضافة إلى إبعاد العشرات عنه.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال.

 

 


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