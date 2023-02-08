اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لجنة "5+5" الليبية تتفق بختام اجتماعاتها فى القاهرة على آلية لتبادل البيانات

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:39 م
لجنة "5+5" الليبية تتفق بختام اجتماعاتها فى القاهرة على آلية لتبادل البيانات جانب من الاجتماع
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) فى القاهرة، بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان، برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا عبد الله باتيلى.

 

وأقرّت اللجان خلال مناقشاتها، التى استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

 

وفى الجلسة الختامية، أثنى باتيلى على جهود الحكومة المصرية فى دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة، كما أشاد الممثل الخاص بالدور القيادى للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذى أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذ الاجتماع، واصفاً إياه بأنه "تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما، كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023".

 

وأشاد باتيلي بأجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، قائلاً إنه "يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار".


البعثه الامميه

العسكريون الليبيون

اخراج المرتزقة من ليبيا

اخبار ليبيا

المبعوث الاممي لدى ليبيا



الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:16 م

"باتيلى" يبحث مع المنفى سبل الخروج من الجمود السياسى فى ليبيا

الخميس، 02 فبراير 2023 08:39 م

المغرب يؤكد مساندة ليبيا بدعم المؤسسات الشرعية ورفض التدخلات الخارجية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:00 ص

الأمم المتحدة: يتعين على ليبيا اتخاذ خطوات للتصدى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

الأحد، 29 يناير 2023 04:42 م

الأمم المتحدة والكونغو تبحثان جهود تحقيق الاستقرار وإجراء انتخابات في ليبيا

الأحد، 29 يناير 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة