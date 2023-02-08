لافروف: سنواصل مطالبة جوتيريش بالضغط لرفع القيود عن الأسمدة الروسية

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ستواصل مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالضغط من أجل رفع القيود المفروضة على توريد الأسمدة والمواد الغذائية الروسية إلى الأسواق العالمية.



وأضاف لافروف، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، عقب محادثات مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، أن الدول الأفريقية تُبدي اهتماما بإمدادات روسيا من الهيدروكربونات والأغذية والأسمدة.



وتابع قائلا: "نحن مستعدون لتلبية طلبات هذه البضائع من موريتانيا ودول إفريقية أخرى".



كما أوضح وزير الخارجية الروسي، أن بلاده ستواصل الضغط لإزالة ما وصفه "بالعقبات المصطنعة وغير القانونية" التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفائها في طريق السلاسل المالية واللوجستية اللازمة لتوريد الأسمدة والأغذية الروسية داخل الأسواق العالمية.