كيف يؤدى نظامك الغذائى إلى تساقط الشعر؟

كتبت فاطمة خليل

يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة وقد يكون فقدان 50-100 خصلة يوميًا أمرًا طبيعيًا، لكن أنت بحاجة إلى النظر فى نمط حياتك والعثور على السبب الجذرى للمشاكل، يمكن أن تكون العوامل الوراثية وعدم التوازن الهرمونى والغدة الدرقية والتمثيل الغذائى وغيرها من المشكلات الصحية لكن فى بعض الأحيان، قد تكون عاداتك اليومية مثل: نظامك الغذائى هى التى تسبب تساقط الشعر، بحسب موقع Health.

يمكن أن يؤدى نظامك الغذائى إلى تساقط الشعر

نظامك الغذائى مسئول عن جزء كبير من صحتك، عندما يحتوى الجسم على ما يكفى من العناصر الغذائية يتوهج الجلد ويضىء الشعر، وهناك أربع طرق يمكن أن يتسبب بها النظام الغذائى فى تدهور صحة الشعر.

- اتباع الدايت القاسى والذى يستبعد أصناف أساسية من العناصر الغذائية.

- اتباع نظام غذائى "اليويو دايت" ينتج عن دورة من فقدان الوزن واكتسابه ثم فقدانه مرة أخرى بما يشبه لعبة "اليويو

- جداول الأكل غير السليمة

- عدم التوازن فى النظام الغذائى

الأطعمة السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات لها تأثيرات يصعب عكسها وينطبق الشىء نفسه على الأنظمة الغذائية القاسية واتباع نظام غذائى اليويو، الذى يستنفد الفيتامينات الأساسية والمواد المغذية فى الجسم ما يؤدى إلى تساقط الشعر.

يجب أن يحتوى نظامك الغذائى على اللحوم الخالية من الدهون والبروتينات والخضراوات والفواكه والبذور ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة.

ضع فى اعتبارك أن الشعر يتكون من البروتينات والزنك والحديد والمغنيسيوم، لذا تأكد من وجودها في طعامك بالنسب الصحيحة.

الأشياء الأخرى التى يمكن أن تساهم فى تساقط الشعر

فى حين أن النظام الغذائى هو عامل رئيسى يؤدى إلى تساقط الشعر، إلا أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الحالة وتحتاج إلى الإصلاح مثل..

1. الإقلاع عن التدخين

هل تعلم أن التدخين يضيق الأوعية الدموية وهذا يشمل تلك الموجودة تحت بصيلات الشعر ما يعنى أنها لا تحصل على إمدادات جديدة من الدم.

التدخين هو أحد مسرعات تساقط الشعر وتخفيفه هذا يجعل إعادة نمو الشعر أصعب وتتوقف فروة الرأس ببطء عن استبدال الشعر الجديد.

عيب آخر للتبغ هو أنه يسبب الشيخوخة التى تظهر على شكل خطوط وتجاعيد على الجلد والشعر الرمادى امنح شعرك يد المساعدة عن طريق الإقلاع عن التدخين.

2. إدارة التوتر بشكل أفضل

كلنا نستجيب بشكل مختلف للتوتر، يتسبب الإجهاد المطول أو المزمن فى إنتاج هرمونات مثل الكورتيزول والنورأدرينالين، والتى بدورها تدفع بصيلات الشعر فى مرحلة الراحة، أى عدم نمو شعر جديد، فى النهاية يصبح الشعر ضعيفاً ويتساقط، وتستغرق آثار التوتر بضعة أشهر لتظهر لكنها قابلة للعكس، كل ما عليك فعله هو الاسترخاء وممارسة الرياضة والسيطرة على توترك.

3. حماية شعرك من التلوث

يؤثر التلوث على تكوين الكيراتين وهذا البروتين ضرورى لبنية الشعر، نقص الكيراتين يضعف سلامة الشعر ويؤدي إلى ضعف وتلف الشعر. وأظهرت الدراسات أيضًا أن التلوث يتسبب في حدوث الصلع الذكورى، ويؤدى التعرض للغبار والأبخرة والدخان إلى التصاق العث وما إلى ذلك بفروة الرأس ما يسبب العدوى، والحل البسيط هو ارتداء قبعة أو وشاح عندما تكون خارج المنزل.

4. الحفاظ على وزنك تحت السيطرة

السمنة هى السبب الرئيسى للعديد من المشاكل الصحية، وتساقط الشعر هو أحد هذه المشاكل، حيث تؤثر السمنة على الهرمونات والأنظمة الأخرى، كما تضع السمنة ضغطا على القلب ما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم ما يستدعى الحاجة إلى الأدوية، أحد الآثار الجانبية المعروفة لهذه الأدوية هو تساقط الشعر، ومن ثم ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على الوزن تحت الفحص.

5. انتبهى لروتين غسل الشعر

الماء الساخن يؤدي إلى موت الشعر، استخدمي الماء الفاتر ودائمًا افركي الشامبو على يديك قبل وضعه على فروة الرأس، ولا داعى للتدليك بشكل مفرط أو بقوة لا تفرطى فى فرك الشعر أو غسله بالشامبو كثيرًا اغسلى شعرك برفق واتركيه يجف فى الهواء قدر الإمكان.