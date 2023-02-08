وقالت الوزارة في بيان،نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إن طائرة نقل عسكرية من طراز "KC-330" تحمل 118 شخصا، من بينهم 50 جنديا و60 من رجال الإطفاء، هبطت في مطار "غازي عنتاب" في المنطقة الجنوبية الشرقية لتركيا في وقت سابق من اليوم، وسيعمل الفريق الكوري الجنوبي في مواقع مختلفة عبر المناطق المتضررة من الزلزال بناء على طلب السلطات المحلية لافتا إلى أن المدينة تقع بالقرب من مركز الزلزال .

ومن ناحية أخرى قرر النائب الثاني لوزير خارجية كوريا الجنوبية "لي دو-هون"، والذي كان يزور جنوب إفريقيا، قطع رحلته والعودة إلى سول لتنسيق التعاون مع الحكومة التركية، حسبما ذكر مكتبه.

مما يذكر أن الرئيس الكورى "يون سيوك-يول" وجه حكومته بإرسال عمال الإنقاذ والإمدادات الطبية إلى تركيا على وجه السرعة، كما تحدث وزير الخارجية الكورى "بارك جين" مع "مراد تامر"، السفير التركي لدى كوريا الجنوبية، وتعهد بتقديم الدعم لجهود التعافي من الزلزال،وقد أصدرت كوريا الجنوبية تحذيرًا خاصًا من السفر لست مقاطعات في المنطقة الجنوبية الشرقية لتركيا، بما في ذلك "كهرمان ماراس" و"مالاتيا" و"أديامان"، في أعقاب الزلزال.

