كسر مفاجئ لخط مياه 600 ملى يؤدى لقطع المياه ببعض قرى مركز البلينا بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن قرى الحرجة بالقرعان وبنى منصور وعرابة أبيدوس والغابات والعوكلية والحلافى والغنيمية والحرجة قبلى والحرجة بحرى، والشيخ بركة بمركز البلينا اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023 فى تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح الخميس الموافق 9 فبراير 2023، ولمدة 10 ساعات، وذلك بسبب كسر مفاجئ لخط مياه قطر 600 ملى، والممتد من محطة مياه البلينا السطحية إلى قرية برخيل، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، وأضاف أنه تم الدفع بفرق الصيانة والإصلاح لإصلاح الخط وعودة المياه.

وأوضحت مها غازى، مدير الإعلام، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه تم الدفع بسيارات مياه نقية لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تعتذر للمواطنين عن قطع المياه، وتؤكد أن فرق الصيانة والإصلاح تعمل الآن لإصلاح الكسر فى أقرب وقت ممكن لتشغيل المحطة وعودة المياه للمواطنين.