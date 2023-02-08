النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة مريض نفسى قُتل على يد عاطل في الساحل

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بدفن جثة مريض نفسى قتل على يد عاطل بسبب خلافات مالية بينهما في دائرة قسم الساحل، وذلك بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وحبس المتهم على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت في كشف ملابسات غموض واقعة العثور جثة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة)، مبلغ بغيابه عن المنزل من قبل شقيقه، حيث تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر، وأنه يعانى من إضرابات نفسية.

وجمع المعلومات اللازمة، تبين وجود شبه جنائية حول الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما ، حيث أقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه حتى تأكد من وفاته ثم قام بتوثيقه، وإلقائه بأحد المجارى المائية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.