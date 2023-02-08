وعبرت بينى وونج - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - عن أسفها لاستمرار فقدان أربعة استراليين خلال هذه المرحلة، كما أكدت أن سلامتهم تمثل الأولوية لبلادها فى الوقت الحالى.

وأوضحت أن المسؤولين القنصليين في أنقرة يعملون مع السلطات المحلية من أجل التوصل إلى المفقودين، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية تقدم المساعدة القنصلية لعائلاتهم.

وأشارت وونج إلى أنه سيتم نشر فرق البحث والإنقاذ الاسترالية المكونة من 72 فردا في تركيا لتقديم المساعدة، موضحة أنهم متخصصون في البحث والإنقاذ ومدربون تدريبا عاليا لتحديد أماكن الضحايا وتقديم المساعدة الطبية إليهم وإخراجهم من الأماكن التي حوصروا بداخلها.